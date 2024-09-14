Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням продовжити його повноваження щодо надання допомоги Україні. В такий спосіб можна уникнути втрати 5,8 млрд доларів, які призначені для підтримки України.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на лист речника Пентагону Райдера.

“У нас залишилося 5,9 млрд доларів в рамках Presidential Drawdown Authority. Всі ці кошти, окрім 100 млн доларів, мають бути використані до кінця фінансового року”, — повідомив Райдер.

Він додав, що за відсутності продовження фінансування, адміністрація Байдена могла б оголосити про надання військової допомоги Україні на суму 5,8 млрд доларів до 1 жовтня, а потім використати решту року для відправки обладнання. Однак цей варіант, за словами Райдера, менш привабливий.

Водночас ухвалення Конгресом США рішення про продовження PDA на суму 5,8 млрд доларів дозволить Білому дому продовжувати відправляти Україні військову допомогу невеликими партіями кілька разів на місяць.