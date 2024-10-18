Президент США прибув до Німеччини для обговорення війни Росії проти України з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії, оскільки українська влада закликає своїх західних союзників негайно вжити заходів для припинення бойових дій.

Про це повідомляють Reuters.

Байден планував провести ширшу зустріч союзників України на авіабазі Рамштайн минулого тижня під час триденного державного візиту до Німеччини, але скасував її через ураган Мілтон. Натомість він здійснить короткий візит цього тижня, а зустріч у Рамштайні відбудеться віртуально у листопаді, повідомив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Байден прибув до Берліна в четвер ввечері та проведе двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини, а також зустріч із лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії в п’ятницю. Тісна співпраця з канцлером Олафом Шольцом робить цей візит символом їх партнерства перед завершенням терміну Байдена в січні.

Візит відбувся після того, як Зеленський презентував свій “план перемоги” в західних столицях, на тлі посилення наступу РФ на сході та підготовки до зими з перебоями електроенергії.

“Ситуація на полі бою в Україні, хід війни, як союзники можуть найкраще підтримати Україну — це буде предметом розмови”, – заявив один із високопосадовців адміністрації Байдена.

Майбутні президентські вибори в США, що пройдуть наступного місяця, створюють відчуття терміновості щодо України. Є невизначеність стосовно того, як Камала Гарріс, кандидатка від Демократів, і Дональд Трамп, кандидат від Республіканців, поводитимуться з війною.