Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена на сайті Білого дому.
“Наступного місяця я скличу в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з оборони України для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії”, — йдеться у заяві.
За словами Байдена, цими діями він ясно дає зрозуміти, що США нададуть Україні підтримку, необхідну для перемоги у війні.
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