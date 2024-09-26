Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена на сайті Білого дому.

“Наступного місяця я скличу в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з оборони України для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії”, йдеться у заяві.

За словами Байдена, цими діями він ясно дає зрозуміти, що США нададуть Україні підтримку, необхідну для перемоги у війні.