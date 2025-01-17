Про це він розповів в інтервʼю MSNBC.
“Не думаю, що Путін наважиться усунути американського президента. Я був стурбований тим, що радикальні елементи в Україні, які були під контролем або співпрацювали з росіянами, могли б спробувати це зробити”, — сказав Байден.
Американський президент підкреслив, що на той момент було важливо продемонструвати лідерам Європи, що США готові підтримати Україну.
Байден наголосив, що це було проявом підтримки України як незалежної країни, а також свідченням солідарності з українським народом.
“Мене хвилювало те, що якщо ми не поїхали, ми не з’явилися, тоді хто керує? Що відбувається? Я не думав, до речі, що “я повинен поїхати в Україну”, але я вважаю, що було важливо, що ми ставимося до України як до незалежної країни, хочемо з ними говорити. Я хотів, щоб вони знали, що ми з ними, і це був найкращий спосіб зробити це”, — заявив Байден.
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