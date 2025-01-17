Американський президент Джо Байден під час свого візиту до Києва у 2023 році не вважав, що російський президент Володимир Путін наважиться усунути американського президента, але висловив занепокоєння щодо можливих загроз з боку осіб, які могли співпрацювати з Росією або діяти під її контролем.

Про це він розповів в інтервʼю MSNBC.

“Не думаю, що Путін наважиться усунути американського президента. Я був стурбований тим, що радикальні елементи в Україні, які були під контролем або співпрацювали з росіянами, могли б спробувати це зробити”, — сказав Байден.

Американський президент підкреслив, що на той момент було важливо продемонструвати лідерам Європи, що США готові підтримати Україну.

Байден наголосив, що це було проявом підтримки України як незалежної країни, а також свідченням солідарності з українським народом.