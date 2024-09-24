США будуть підтримувати Україну, поки вона не здобуде перемогу та не встановить тривалий мир на основі принципів Статуту ООН.

Про це сказав президент Джо Байден у виступі на Генасамблеї ООН, пише “Голос Америки”.

Він підкреслив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії США відреагували на виклик, надавши Україні значну безпекову, економічну та гуманітарну допомогу

Байден додав, до цих зусиль приєднались союзники і партнери по НАТО, загалом понад 50 країн, “але найголовніше – на виклик відповів український народ”.

“Війна Путіна зазнала поразки в його основній меті: він хотів знищити Україну, але Україна досі вільна. Він мав намір послабити НАТО, але НАТО більше, сильніше, згуртованіше, ніж будь-коли, з двома новими членами – Фінляндією та Швецією”, — сказав президент США.

Він наголосив, що зараз не час “опускати руки”. За його словами, у світу є вибір: чи продовжувати підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну та зберегти свою свободу, чи піти, й агресія відновиться, а нація буде знищена.