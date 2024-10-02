США визнають, що Ізраїль має право відповісти Ірану на здійснений ракетний удар, але ця відповідь має бути пропорційною. Також відповідь не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.

Про це у середу, 2 жовтня, заявив президент США Джо Байден, пише CNN.

Байден заявив, що виступає проти ідеї нанесення Ізраїлем ударів по ядерній інфраструктурі Ірану.

“Відповідь – ні”, – відповів глава Білого дому журналістам на їхнє запитання, чи підтримує він перспективу атаки по відповідних об’єктах Ірану.

Він зазначив, що США визнають, що Ізраїль має право відповісти Ірану на здійснений 1 жовтня ракетний удар. Байден додав, що, на думку лідерів G7, ця відповідь має бути пропорційною.

“Ми обговорюватимемо з ізраїльтянами, що вони збираються робити”, – сказав американський лідер.

Також Байден заявив, що, ймовірно, “найближчим часом” він проведе розмову з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання “Хезболла”. Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів “Хезболли”, зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається “нова фаза” війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі “Хезболли” в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання “Хезболла” Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі “Хезболли” в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю. Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем’єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.