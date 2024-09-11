Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над зняттям обмежень на використання Україною далекобійної зброї у війні проти Росії.

Про це повідомляє Reuters

У відповідь на запитання журналіста про можливість зняття обмежень на застосування Україною зброї великої дальності проти Росії, Байден зазначив, що його команда «працює над цим зараз».

За даними джерел видання, США близькі до укладення угоди про надання Україні далекобійної зброї. Однак Києву доведеться зачекати кілька місяців через необхідність вирішення технічних питань перед початком постачання.

Читайте також: Україна щодня переконує партнерів дозволити застосовувати далекобійну зброю по цілях у РФ – Шмигаль.

Як раніше повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю зазначив, що президент Байден «не виключає» надання Україні дозволу на використання ракет західного виробництва для ударів вглиб російської території.

Група республіканців у Палаті представників звернулася до Байдена із закликом скасувати обмеження на використання Україною наданої Вашингтоном далекобійної зброї для ударів по цілях у Росії.