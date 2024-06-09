Президент США Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон погодили використання прибутку від заморожених активів Російської Федерації для України.

Про це, як пише Білий дім, йдеться у спільній заяві лідерів країн.

«Президенти зобов’язуються підтримувати зусилля в рамках Європейського Союзу та Групи Семи (G7), спрямовані на надання надзвичайних прибутків від знерухомлених російських суверенних активів на користь України відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем і процесів прийняття рішень», — зазначається в заяві.

У ній також наголошується, що у цій війні на карту поставлена ​​євроатлантична безпека в цілому. Тож Франція та США, які є співголовами артилерійської коаліції в Контактній групі з питань оборони України, мають намір зробити нові кроки для надання необхідної підтримки Україні на поточному етапі та в довгостроковій перспективі.

«Франція та Сполучені Штати продовжують розвіювати будь-яке хибне уявлення про те, що час на боці Росії», — наголошується у заяві.