Про це пише AFP.
“Путін зараз перебуває у скрутному становищі, і я думаю, що дуже важливо, щоб у нього не було жодного перепочинку, щоб продовжувати робити ті жахливі речі, які він продовжує робити”, — цитує Байдена видання.
Він, що в України є “реальний шанс здобути перемогу”, якщо вона продовжить отримувати підтримку Заходу.
Напередодні США і Велика Британія оголосили про масштабні санкції проти російського енергетичного сектора, зокрема під обмеження потрапили компанії “Газпром нефть” і “Сургутнефтегаз”.
Слідом уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній “Газпром нефть” та ПАТ “Сургутнефтегаз”.
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