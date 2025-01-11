Президент США Джо Байден заявив, що господар Кремля Владімір Путін перебуває у "скрутному становищі" після запровадження масштабних санкцій проти російської нафти.

Про це пише AFP.

“Путін зараз перебуває у скрутному становищі, і я думаю, що дуже важливо, щоб у нього не було жодного перепочинку, щоб продовжувати робити ті жахливі речі, які він продовжує робити”, — цитує Байдена видання.

Він, що в України є “реальний шанс здобути перемогу”, якщо вона продовжить отримувати підтримку Заходу.

Напередодні США і Велика Британія оголосили про масштабні санкції проти російського енергетичного сектора, зокрема під обмеження потрапили компанії “Газпром нефть” і “Сургутнефтегаз”.

Слідом уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній “Газпром нефть” та ПАТ “Сургутнефтегаз”.