Президентська медаль Свободи — це найвища цивільна відзнака у США, що вручається персонам, які зробили вагомий внесок у процвітання, цінності чи безпеку країни, мир у світі чи інші важливі суспільні, державні чи приватні справи.

Цього разу список поповнили 19 людей з різних країн. Церемонія нагородження відбулася у Білому домі 4 січня. До списку увійшли:

Хосе Андрес — відомий іспано-американський кулінарний новатор, який популяризував тапас у Сполучених Штатах. Його World central kitchen (Всесвітня центральна кухня) надає масштабну допомогу громадам, які постраждали від стихійних лих і конфліктів у всьому світі. Він є амбасадором офіційної фандрейзингової платформи України UNITED24.

Боно — фронтмен рок-групи U2 і піонером боротьби зі СНІДом і бідністю. Він об’єднав політиків обох партій, щоб створити програму Сполучених Штатів PEPFAR і є співзасновником агітаційних організацій ONE та (RED).

Ештон Болдуін Картер (посмертно) — був 25-м міністром оборони і присвятив свою кар’єру, щоб зробити націю безпечнішою. Впродовж кар’єри він працював в демократичній і республіканській адміністраціях під керівництвом 11 міністрів оборони.

Гілларі Клінтон — американська політична діячка, дипломатка, державна секретарка США (2009—2013) і перша леді США (1993—2001). Вона стала першою жінкою від Демократичної партії, яка боролася за посаду президента США у 2016 році, але програла Трампу.

Ліонель Мессі — один із найтитулованіших футболістів сучасності. Він підтримує програми охорони здоров’я та освіти для дітей у всьому світі через Фонд Лео Мессі та є послом доброї волі ЮНІСЕФ.

Джордж Сорос — інвестор, філантроп і засновник Open Society Foundations. Завдяки своїй мережі фондів, партнерів і проєктів у більш ніж 120 країнах Сорос зосереджується на глобальних ініціативах, які зміцнюють демократію, права людини, освіту та соціальну справедливість.

Та інші. Загалом 19 людей.