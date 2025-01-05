Про це пише NBC News, посилаючись на джерела.
Перша промова Байдена буде присвячена зовнішній політиці, і очікується, що вона буде виголошена після 12 січня. Потім Байден планує завершити свої останні дні в Білому домі й звернутися до американців із прощальним зверненням.
Джерела, знайомі з планами президента, повідомили, що жодна промова наразі повністю не складена, але контури та теми обох вже розроблені.
У прощальній промові Байден, як очікується, запропонує американцям послання на майбутнє та висловить свої міркування щодо десятиліть, проведених на державних посадах, включаючи чотири роки в Білому домі.
За даними джерел, промова Байдена про зовнішню політику має бути зосереджена на його вірі в те, що Америка стає сильнішою, коли вона інвестує у свої альянси по всьому світу. Очікується, що Байден висвітлить свої зусилля з розширення та зміцнення НАТО та відносин США в Індо-Тихоокеанському регіоні. Також у промові політик згадає військову та фінансову підтримку України з боку його адміністрації після вторгнення Росії у 2022 році.
Загалом Байдена чекають напружені останні два тижні перебування на посаді. У понеділок він вирушить до Нового Орлеану, щоб зустрітися з членами сімей жертв нападу, а також місцевими чиновниками. Потім він відвідає Каліфорнію, щоб висвітлити свої досягнення в галузі охорони навколишнього середовища. Також політик на наступному тижні здійснить поїздку до Риму та Ватикану. Перед тим, як покинути Білий дім 20 січня, очікується, що президент випустить додаткові помилування.
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