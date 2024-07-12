“Тепер я хочу передати слово президенту України, який такий же відважний, як і рішучий. Пані та панове, президент Путін”, — сказав Байден.

Однак одразу зрозумів свою помилку і виправився, наголосивши, що Зеленський переможе Путіна.

“Президент Путін… Він (Володимир Зеленський — Ред.) повинен перемогти президента Путіна. Президент Зеленський. Я настільки зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна, що постійно думаю про це”, — сказав Байден.

Зеленський жартома сказав: “Я кращий”.

 

Окрім цього Байден сплутав прізвище віцепрезидентки Гарріс, назвавши її Трампом.

Як написала газета The New York Times, головні американські телеканали розповіли у прайм-тайм про помилку президента США Джо Байдена.

Відповідаючи про продовження своєї участі у перегонах, та про те, чи може Байден поступитися місцем віцепрезидентці Камалі Гарріс, Байден знову припустився помилки і переплутав її прізвище. Іронічно, що він назвав свою віцепрезидентку “Трампом”.

“Я би не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію щоби бути президентом”, сказав Байден.

Як пише видання, обмовка Байдена була дуже “невчасною”, оскільки саме зараз усі демократи аналізують його стан та здатність продовжувати передвиборчу кампанію. Телеканали ABC, CBS і NBC включили цей уривок у свої найпопулярніші новинні вечірні випуски.