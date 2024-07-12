Під час представлення Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вашингтоні, президент США Джо Байден помилково назвав його "президентом Путіним".

“Тепер я хочу передати слово президенту України, який такий же відважний, як і рішучий. Пані та панове, президент Путін”, — сказав Байден.

Однак одразу зрозумів свою помилку і виправився, наголосивши, що Зеленський переможе Путіна.

“Президент Путін… Він (Володимир Зеленський — Ред.) повинен перемогти президента Путіна. Президент Зеленський. Я настільки зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна, що постійно думаю про це”, — сказав Байден.

Зеленський жартома сказав: “Я кращий”.

Окрім цього Байден сплутав прізвище віцепрезидентки Гарріс, назвавши її Трампом.

Як написала газета The New York Times, головні американські телеканали розповіли у прайм-тайм про помилку президента США Джо Байдена.

Відповідаючи про продовження своєї участі у перегонах, та про те, чи може Байден поступитися місцем віцепрезидентці Камалі Гарріс, Байден знову припустився помилки і переплутав її прізвище. Іронічно, що він назвав свою віцепрезидентку “Трампом”.

“Я би не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію щоби бути президентом”, — сказав Байден.

Як пише видання, обмовка Байдена була дуже “невчасною”, оскільки саме зараз усі демократи аналізують його стан та здатність продовжувати передвиборчу кампанію. Телеканали ABC, CBS і NBC включили цей уривок у свої найпопулярніші новинні вечірні випуски.