Президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє нове видобування нафти та газу на більшості прибережних територій Сполучених Штатів. Під обмеження потрапили Атлантичне узбережжя, східна частина Мексиканської затоки, узбережжя Тихого океану біля Каліфорнії, Орегону та Вашингтону, а також частина Берингового моря біля Аляски.

Про це повідомляє BBC.

“Моє рішення відображає те, що прибережні громади, бізнеси та відвідувачі пляжів знали давно: буріння поблизу цих узбереж може завдати непоправної шкоди місцям, які ми цінуємо, і не є необхідним для енергетичних потреб нашої країни. Це не вартує ризиків”, – заявив Байден.

Ця ініціатива стала частиною серії кліматичних заходів, які адміністрація Байдена запроваджує перед вступом на посаду Дональда Трампа. Протягом своєї кампанії Трамп неодноразово обіцяв розширити видобуток викопного палива в США, щоб знизити ціни на бензин, попри вже рекордні обсяги видобутку.

У радіоінтерв’ю Трамп різко розкритикував нову заборону, назвавши її “абсурдною”.

“Я скасую це одразу ж. У мене є право зробити це негайно”, – сказав він.

Байден використав закон “Про зовнішній континентальний шельф” 1953 року для введення заборони. Цей закон дозволяє президенту США вилучати території з процесів ліцензування на видобуток корисних копалин, але не надає права скасовувати подібні рішення попередніх адміністрацій, що підтверджено судовим рішенням 2019 року. Для скасування таких заборон може знадобитися рішення Конгресу, більшість у якому наразі мають республіканці.

На момент введення заборони вона поширюється на понад 625 мільйонів акрів (253 мільйони гектарів) морських територій.

Екологічні організації привітали рішення Байдена.

“Це епічна перемога для наших океанів. Наші дорогоцінні прибережні громади тепер захищені для майбутніх поколінь”, – заявив представник Oceana Джозеф Гордон сказав

Однак представники нафтової промисловості, такі як президент Американського інституту нафти Майк Соммерс, розкритикували заборону, наголосивши, що вона шкодить енергетичній безпеці країни. Він закликав Конгрес скасувати це рішення.

Очікується, що Трамп, який вступить на посаду 20 січня, намагатиметься оскаржити цю заборону. Останнє слово, ймовірно, залишиться за Верховним судом, більшість у якому мають республіканські судді.

На думку екологів, будь-яке нове буріння може загрожувати амбіціям США у скороченні викидів парникових газів. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що попит на нафту та газ у світі має скорочуватися на 5% щорічно, щоб утримати підвищення глобальної температури на рівні 1,5°C, що є критично важливим для уникнення найсерйозніших наслідків зміни клімату.