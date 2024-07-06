Про це він сказав в інтерв’ю ABC.
Очільника Білого дому запитали, чи зніметься він з виборів, якщо переконається, що не зможете перемогти Дональда Трампа.
“Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: “Джо, вийди з перегонів”, я б вийшов із них. Господь Всемогутній не зійде”, – зазначив Байден.
За його словами, він не думає, що є хтось більш кваліфікований, ніж він, щоб бути президентом США або виграти ці вибори.
На питання, чи впевнений він, що чесний із собою, коли каже, що у нього є ментальні та фізичні здібності бути на посаді ще чотири роки, Байден відповів ствердно.
“Останнє, що я хотів би зробити, це бути не в змозі відповідати цим вимогам. Як кажуть деякі провідні економісти й фахівці з питань зовнішньої політики, якщо я зупинюся зараз, я увійду в історію як досить успішний президент. Ніхто не думав, що я зможу зробити те, що ми зробили”, – зауважив президент.
- Байден назвав дебати з Трампом “поганим епізодом”
- Байден уперше непублічно допустив вихід з перегонів у США, — NYT
- Байдена можуть достроково оголосити кандидатом у президенти, щоб уникнути дискусій про його заміну після дебатів з Трампом, — Bloomberg