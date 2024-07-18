Президент США Джо Байден отримав позитивний тест на коронавірус. Йому дали першу дозу противірусного засобу, і тепер він повинен самоізолюватися у своїй резиденції на узбережжі Атлантичного океану.

Про це повідомляють CNN та NBC News.

У Білому домі підтвердили, що вдень 17 липня у Байдена з’явилися симптоми захворювання верхніх дихальних шляхів, включно з нежитю та кашлем. Він також відчував загальне нездужання.

За словами лікаря Байдена, той отримав свою першу дозу противірусного препарату Paxlovid і тепер самоізолюється у своєму будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер, відповідно до вказівок Центру контролю та профілактики захворювань США.

«[Президент] відчуває легкі симптоми [захворювання] й повернеться до Делавера, де самоізолюється, і протягом цього часу продовжуватиме повною мірою виконувати всі свої обов’язки», — розповіла прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

У Білому домі запевнили, що надаватимуть регулярні оновлення щодо стану здоров’я президента.

Глава американської держави захворів на COVID-19 перед своїм виступом на щорічній конференції UnidosUS з прав захисту латиноамериканського населення, що проходить у Лас-Вегасі з 15 по 17 липня. Цього тижня він дотримувався повного робочого розкладу в штаті Невада та був на багатьох заходах.

Білий дім підтвердив коронавірус у Байдена після того, як керівник конференції UnidosUS оголосив про це зі сцени.

Для 81-річного лідера американської держави це не перший випадок коронавірусу. Востаннє позитивний тест на COVID-19 він отримував у 2022 році.