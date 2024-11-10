Наступної середи, 13 листопада, Президент США Джо Байден обговорить пріоритети внутрішньої та зовнішньої політики з новообраним президентом Дональдом Трампом. Чинний глава Білого дому закликатиме нову адміністрацію не залишати Україну.

Про це сказав радник з національної безпеки Джейк Салліван у неділю, 10 листопада, повідомляє Reuters.

Салліван сказав, що головним посланням Байдена буде його зобов’язання забезпечити мирну передачу влади, і він також розмовлятиме з Трампом про те, що відбувається в Європі, Азії та на Близькому Сході.

“Президент матиме можливість пояснити президенту Трампу своє бачення на деякі речі й поговорити з президентом Трампом про те, що він думає про розв’язання цих питань, коли вступить на посаду”, — сказав Салліван.

Ключовою темою, ймовірно, буде війна України з Росією, яку Трамп пообіцяв швидко припинити, хоча він не уточнив, як саме це робитиме.

“У президента Байдена буде можливість протягом наступних 70 днів довести до Конгресу та нової адміністрації, що Сполучені Штати не повинні йти з України, що відхід від України означає ще більше нестабільності в Європі”, – сказав Салліван.

На запитання, чи означає це, що Байден звернеться до Конгресу з проханням прийняти закон, щоб дозволити більше фінансування для України, Салліван уточнив наступне:

“Я тут не для того, щоб висунути конкретну законодавчу пропозицію. Президент Байден буде доводити, що нам потрібні постійні ресурси для України після завершення його терміну”.