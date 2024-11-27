Президент США Джо Байден закликав Конгрес схвалити новий пакет фінансової допомоги Україні на суму $24 млрд. Ця ініціатива має сприяти підтримці обороноздатності України у війні проти Росії.

Про це повідомляє New York Post.

Зазначається, що адміністрація Байдена запропонувала включити це фінансування до законопроєкту, спрямованого на уникнення закриття уряду, запланованого на наступний місяць.

“Пакет допомоги передбачає $8 млрд для ініціатив у галузі безпеки, які включають фінансування контрактів американських оборонних компаній, та $16 млрд на відновлення запасів зброї США”, — йдеться у матеріалі.

Деякі представники Республіканської партії вже висловили різке невдоволення цим запитом.

“Джо Байден щойно пробачив Україні $4,7 млрд, використовуючи податки громадян. Конгрес не повинен схвалювати нові подарунки, які підривають зусилля щодо мирних переговорів. Запит Байдена має бути відхилений”, – написав сенатор від штату Юта Майк Лі у соціальній мережі X.

Запит Білого дому викликав суперечливі реакції серед американських політиків, а його розгляд може стати одним із ключових питань у дискусіях про федеральний бюджет.