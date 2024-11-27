Про це повідомляє New York Post.
Зазначається, що адміністрація Байдена запропонувала включити це фінансування до законопроєкту, спрямованого на уникнення закриття уряду, запланованого на наступний місяць.
“Пакет допомоги передбачає $8 млрд для ініціатив у галузі безпеки, які включають фінансування контрактів американських оборонних компаній, та $16 млрд на відновлення запасів зброї США”, — йдеться у матеріалі.
Деякі представники Республіканської партії вже висловили різке невдоволення цим запитом.
“Джо Байден щойно пробачив Україні $4,7 млрд, використовуючи податки громадян. Конгрес не повинен схвалювати нові подарунки, які підривають зусилля щодо мирних переговорів. Запит Байдена має бути відхилений”, – написав сенатор від штату Юта Майк Лі у соціальній мережі X.
Запит Білого дому викликав суперечливі реакції серед американських політиків, а його розгляд може стати одним із ключових питань у дискусіях про федеральний бюджет.
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