Про це повідомляє The Guardian з посиланням на виступ Байдена.
Байден наголосив, що Сполучені Штати є демократією, в якій “воля народу завжди бере гору”, маючи на увазі перемогу Трампа на виборах.
“Учора я поговорив з обраним президентом Трампом, привітав його з перемогою та запевнив, що доручив усій своїй адміністрації працювати з його командою для забезпечення мирної передачі влади. Це те, на що заслуговує американський народ”, — зазначив Байден.
Президент також відзначив кандидатуру Камали Гарріс, яка, за його словами, вела “натхненну кампанію” та “повністю вклалась” у неї.
Байден також підкреслив важливість для всіх американців прийняти результати виборів, незалежно від того, чи переміг їхній кандидат.
“Як я не раз казав: не можна любити країну, тільки коли виграєш; не можна любити ближнього свого, тільки коли ти з ним погоджуєшся. Сподіваюсь, незалежно від того, за кого віддали голос, ми можемо це зробити: бачити одне в одному не ворогів, а співгромадян, знизити градус напруги”, – закликав президент США.
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