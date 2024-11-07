Президент США Джо Байден підкреслив важливість мирної передачі влади майбутній адміністрації Дональда Трампа і запевнив, що буде сприяти цьому процесу.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на виступ Байдена.

Байден наголосив, що Сполучені Штати є демократією, в якій “воля народу завжди бере гору”, маючи на увазі перемогу Трампа на виборах.

“Учора я поговорив з обраним президентом Трампом, привітав його з перемогою та запевнив, що доручив усій своїй адміністрації працювати з його командою для забезпечення мирної передачі влади. Це те, на що заслуговує американський народ”, — зазначив Байден.

Президент також відзначив кандидатуру Камали Гарріс, яка, за його словами, вела “натхненну кампанію” та “повністю вклалась” у неї.

Байден також підкреслив важливість для всіх американців прийняти результати виборів, незалежно від того, чи переміг їхній кандидат.