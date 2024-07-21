Про це він написав у повідомленні у соцмережі X (Twitter).
Президент, що був обраний від Демократичної партії, звернувся до своїх однопартійців, які будуть змушені шукати заміну для нього у виборчому бюлетені.
“Мої колеги-демократи, я вирішив не приймати номінацію і зосередити всю свою енергію на виконанні обов’язків президента до кінця мого терміну”, – зазначив Байден.
Американський лідер додав, що залишається задоволений тим, що чотири роки тому під час передвиборчих перегонів обрав віцепрезиденткою Камалу Гарріс.
“Це було найкраще рішення, яке я коли-небудь ухвалював. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення Камалі як кандидату від нашої партії цього року”, – наголосив Байден.
- Джо Байден оголосив про вихід з президентських перегонів
- Байден із фон дер Ляєн обговорив підтримку України
- Байден назвав умову, за якої може знятися з виборів президента США