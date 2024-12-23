Президент США Джо Байден ухвалив рішення помилувати 37 з 40 ув’язнених, які перебували на федеральному рівні смертної кари, замінивши їхні вироки на довічне позбавлення волі без права на помилування. Це сталося перед тим, як Байден має передати владу новообраному президенту Дональду Трампу 20 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення Байдена унеможливлює плани Трампа, який мав намір відновити виконання смертних вироків у швидкому темпі. На відміну від виконавчих указів, рішення про помилування не можуть бути скасовані наступним президентом.

“Зробіть жодних ілюзій: я засуджую цих убивць, співчуваю жертвам їхніх огидних вчинків і болію разом із сім’ями, які зазнали невимовної втрати. Але, керуючись моєю совістю та досвідом, я більше ніж будь-коли переконаний, що ми маємо зупинити використання смертної кари на федеральному рівні”, – зазначив Байден.

Цей крок Байден здійснив після того, як у січні 2021 року призупинив виконання смертних вироків, що було його передвиборчою обіцянкою. До цього Дональд Трамп відновив федеральні страти після майже 20-річної паузи під час свого першого президентського терміну з 2017 до 2021 року.

За останні тижні Байден зазнав сильного тиску від демократів, противників смертної кари та релігійних лідерів, зокрема Папи Франциска, які закликали його ухвалити відповідні рішення до завершення терміну повноважень.

Рішення Байдена не стосується трьох найбільш відомих ув’язнених на федеральному рівні смертної кари: Джохара Царнаєва, засудженого за бостонський марафонський вибух у 2013 році, Діланна Руфа, який скоїв масове вбивство в церкві у Чарлстоні, та Роберта Бауерса, винного у стрілянині в синагозі “Древо життя” у Піттсбурзі. Ці особи подали апеляції на свої вироки, і їхні юридичні виклики ще не завершені.

Також рішення Байдена не впливає на 2 200 ув’язнених, засуджених до смертної кари на рівні штатів, оскільки федеральна влада не має юрисдикції над такими справами.

На додаток до цього, раніше цього місяця Байден ухвалив рішення про помилування майже 1 500 людей, які були засуджені за ненасильницькі злочини, а також повністю помилував свого сина Гантера Байдена.

Офіс помилування при Міністерстві юстиції повідомив, що за час президентства Байдена було отримано майже 12 000 запитів на помилування. З них президент ухвалив 161 рішення, включаючи 26 помилувань і 135 змін вироків.