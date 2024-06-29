Президент США Джо Байден звернувся до своїх прихильників після провальних дебатів з опонентом на виборах Дональдом Трампом. Судячи з його заяви, політик визнає, що він справді старий, але вірить, що все ще може перемогти колишнього президента на виборах у листопаді.

Про це пише The Guardian.

“Я знаю, що я не молодий чоловік, для держави це очевидно. Я знаю, що я не ходжу так легко, як раніше, я не говорю так спокійно, як раніше, я не сперечаюся так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду”, — заявив американський лідер.

Він наголосив, що вірить у свої сили й тому балотуватиметься на наступний президентський термін.

“Друзі, я даю вам слово як Байден, я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі”, — запевнив президент.

Байден у своїй промові додав, що все ще розрізняє “добре й погане” та знає свою роботу.

“Я розрізняю добре і погане. Я знаю, як виконувати цю роботу. Я знаю, як все робити. Я, як і мільйони американців, знаю, коли ти потрапляєш в нокдаун, ти повертаєшся”, — сказав президент.

Також Байден висловився і про свого суперника на президентських виборах у США. З його слів, Трамп встановив “новий рекорд за кількістю брехні, сказаної в одній дискусії”.

Нагадаємо, після невдалих теледебатів, спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував відправити президента Джо Байдена у відставку, застосувавши 25-ту поправку до Конституції.