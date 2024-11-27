Джо Байден може не встигнути надати обіцяну Україні багатомільярдну допомогу до завершення свого терміну, оскільки часу до інавгурації Дональда Трампа замало.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, Пентагон досяг межі щодо кількості зброї, яку може надсилати Україні щомісяця, і зараз стикається з логістичними труднощами в її доставці для ЗСУ.

Незважаючи на те, що ще два тижні тому Білий дім обіцяв відправити всю суму до завершення каденції Байдена, зараз він почав відмовлятися від своїх заяв і акцентувати на необхідності мобілізації живої сили.

Однак адміністрація Байдена не встигає використати мільярди доларів, які законодавці виділили на озброєння України. WSJ пише, що посадовці США та Конгресу залишили на розсуд новообраного президента Дональда Трампа рішення про те, що робити з рештою грошей.

За словами американських чиновників, у адміністрації залишилося ще понад 6,5 мільярдів доларів, так званих “повноважень на скорочення”, які дозволяють Пентагону передавати Україні озброєння і техніку з власних запасів.