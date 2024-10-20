Пізно ввечері у суботу, 19 жовтня, російські війська завдали балістичних ударів по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждало 17 людей, з них 8 людей перебувають у лікарні, стан середньої тяжкості.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram-каналі.

За його інформацією, станом на 08:00 ранку 20 жовтня пошкоджено 15 будинків, три заклади освіти, три адмінбудівлі (Районний виконавчий комітет, Управління праці та соціального захисту населення, Пенсійний фонд), сім об’єктів бізнесу, готель, три пожежні машини, 20 автомобілів.

“Ліквідація наслідків ударів триває, сформовані бригади комунальників також нададуть допомогу у закритті вибитих вікон тим, кому потрібна допомога, насамперед пенсіонерам та маломобільним людям”, — зазначив Вілкул.

У місті розгорнуто штаб по допомозі людям у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11. Там можна отримати необхідні будматеріали – плівку, ОСБ та інші, написати заяви на матеріальну допомогу від міста.

У Кривому Розі усі служби, лікарні, соціальні установи та комунальний транспорт працюють.