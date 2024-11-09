Війська РФ здійснили пуск балістичної ракети на Сумщину.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація

У суботу російські війська здійснили ракетний удар по об’єктах інфраструктури Шосткинської громади на Сумщині.

За словами ОВА, 9 листопада росіяни завдали удару з використанням балістичного озброєння. На місці атаки працюють екстрені служби, наразі ведеться уточнення наслідків обстрілу.

Повітряні сили ЗСУ близько 17-ї години попередили про загрозу застосування балістичних ракет із північно-східного напрямку.