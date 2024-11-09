Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація
У суботу російські війська здійснили ракетний удар по об’єктах інфраструктури Шосткинської громади на Сумщині.
За словами ОВА, 9 листопада росіяни завдали удару з використанням балістичного озброєння. На місці атаки працюють екстрені служби, наразі ведеться уточнення наслідків обстрілу.
Повітряні сили ЗСУ близько 17-ї години попередили про загрозу застосування балістичних ракет із північно-східного напрямку.
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