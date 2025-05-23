Ракетний удар по порту Одеси 23 травня 2025 року: загиблі та поранені

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі

23 травня 2025 року Одеса зазнала ракетного удару, коли Росія випустила дві балістичні ракети по портовій інфраструктурі міста. Внаслідок цієї атаки загинув один працівник порту, а ще восьмеро людей отримали поранення, про що повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Згідно з інформацією, четверо з поранених перебувають у важкому стані, двоє – у середньому, а ще двоє отримали легкі травми. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Віцепрем’єр-міністр з питань відновлення Олексій Кулеба зазначив, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено машинне відділення, вибито вікна та двері в адміністративних будівлях, а також знищено транспортні засоби та техніку.

«Це був звичайний робочий день у порту, де люди виконували свої обов’язки, а техніка займалася перевантаженням контейнерів. Не було жодних військових об’єктів – лише цивільна інфраструктура», – підкреслив він.

Два вибухи сталися в Одесі приблизно о 14:12, після чого в регіоні була оголошена повітряна тривога.