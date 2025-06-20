Заборона в'їзду до Шенгену для росіян-агресорів: рішення міністрів Балтії та Півночі

Про це повідомляє ERR

На зустрічі в Таллінні міністри внутрішніх справ Латвії, Литви, Естонії, Північних країн та Польщі ухвалили важливе рішення про заборону в’їзду до Шенгенської зони для росіян, які брали участь в агресії проти України. Цю інформацію підтвердили представники ЗМІ.

Засідання, що відбулося 19 червня, також включало участь єврокомісара з питань внутрішніх справ та міграції Магнуса Бруннера, а також представника служби прикордонної охорони Євросоюзу Frontex.

“Сотні тисяч російських громадян воювали проти незалежної європейської держави. Нам слід зайняти чітку позицію, що ці люди не зможуть вільно подорожувати в Шенгенській зоні. Ми не даватимемо їм посвідки на проживання, ми не даватимемо їм візи, оскільки всі ці люди, які там вбивали і знищували, становлять велику небезпеку для всіх нас.” – Ігор Таро, міністр внутрішніх справ Естонії

Заборона на в’їзд для цієї категорії російських громадян залишиться в силі навіть після завершення активних бойових дій, що підкреслює серйозність ситуації та намір країн ЄС захистити свою безпеку.