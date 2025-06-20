Заборона в'їзду до Шенгену для росіян-агресорів: рішення міністрів Балтії та Півночі

Про це повідомляє ERR
На зустрічі в Таллінні міністри внутрішніх справ Латвії, Литви, Естонії, Північних країн та Польщі ухвалили важливе рішення про заборону в’їзду до Шенгенської зони для росіян, які брали участь в агресії проти України. Цю інформацію підтвердили представники ЗМІ.
Засідання, що відбулося 19 червня, також включало участь єврокомісара з питань внутрішніх справ та міграції Магнуса Бруннера, а також представника служби прикордонної охорони Євросоюзу Frontex.
“Сотні тисяч російських громадян воювали проти незалежної європейської держави. Нам слід зайняти чітку позицію, що ці люди не зможуть вільно подорожувати в Шенгенській зоні. Ми не даватимемо їм посвідки на проживання, ми не даватимемо їм візи, оскільки всі ці люди, які там вбивали і знищували, становлять велику небезпеку для всіх нас.”
Заборона на в’їзд для цієї категорії російських громадян залишиться в силі навіть після завершення активних бойових дій, що підкреслює серйозність ситуації та намір країн ЄС захистити свою безпеку.
Інші новини, які можуть вас зацікавити:
- Латвія заборонила в’їзд телеведучій Катерині Андрєєвій та актору Павлу Прилучному через підтримку агресії Росії в Україні.
- Рада ЄС та Європарламент узгодили впровадження автоматизованої системи в’їздів і виїздів (EES) на кордонах ЄС, що замінить традиційні штампи в паспортах і підвищить безпеку.
- Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт лідерів ЄС 26-27 червня, участь поки не підтверджена. Обговорюватимуть безпеку, розширення ЄС та енергетичну стабільність.