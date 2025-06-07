Підтримка України від парламентів Естонії, Латвії та Литви у боротьбі з Росією

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Комітети закордонних справ парламентів Естонії, Латвії та Литви оприлюднили спільну заяву, в якій висловили свою беззастережну підтримку Україні в її боротьбі проти Росії, а також на шляху до інтеграції в НАТО та Європейський Союз. Про це повідомив Жигімантас Павільоніс, голова комітету закордонних справ парламенту Литви.
У документі підкреслюється, що перемога України та її вступ до НАТО “зміцнять мир у всій Європі”. Депутати вважають, що членство України в Альянсі забезпечить надійніший захист для європейських країн. Також у заяві зазначається, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є “грубим порушенням міжнародного права”.
Парламентарі трьох країн запевнили, що підтримуватимуть Україну до повної перемоги, включаючи звільнення всіх окупованих територій та покарання винних у воєнних злочинах. Вони також зобов’язалися сприяти вступу України до ЄС і допомогти завершити переговори до 2030 року.
Крім того, у заяві йдеться про підтримку вступу України до НАТО та заклик до саміту НАТО у 2025 році вжити конкретних заходів для цього. Також планується розвивати оборонну співпрацю з Україною та партнерами, зокрема в рамках Об’єднаних експедиційних сил (JEF).
Парламентарі підкреслили важливість продовження тиску на Росію через санкції, дипломатичну ізоляцію та юридичне переслідування за злочини проти України.
“Ми закликаємо Комітети закордонних справ інших національних парламентів, міжнародних парламентських асамблей, урядів та відповідальних установ схвалити цю заяву та вжити відповідних заходів, які забезпечать постійну та рішучу підтримку перемоги, реконструкції та повної євроінтеграції України.”
Ще цікаві матеріали:
- Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом на саміті G7 у Канаді, повідомив Андрій Єрмак. Обговорюватимуть важливі питання підтримки України та санкцій проти Росії.
- Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з Дональдом Трампом безпеку регіону та результати виборів, де переміг Кароль Навроцький.
- Україна приєднається до єдиної роумінгової зони ЄС “Роумінг як вдома” у 2026 році, що дозволить користувачам мобільного зв’язку уникати додаткових тарифів у країнах ЄС.