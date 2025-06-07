Підтримка України від парламентів Естонії, Латвії та Литви у боротьбі з Росією

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Комітети закордонних справ парламентів Естонії, Латвії та Литви оприлюднили спільну заяву, в якій висловили свою беззастережну підтримку Україні в її боротьбі проти Росії, а також на шляху до інтеграції в НАТО та Європейський Союз. Про це повідомив Жигімантас Павільоніс, голова комітету закордонних справ парламенту Литви.

У документі підкреслюється, що перемога України та її вступ до НАТО “зміцнять мир у всій Європі”. Депутати вважають, що членство України в Альянсі забезпечить надійніший захист для європейських країн. Також у заяві зазначається, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є “грубим порушенням міжнародного права”.

Парламентарі трьох країн запевнили, що підтримуватимуть Україну до повної перемоги, включаючи звільнення всіх окупованих територій та покарання винних у воєнних злочинах. Вони також зобов’язалися сприяти вступу України до ЄС і допомогти завершити переговори до 2030 року.

Крім того, у заяві йдеться про підтримку вступу України до НАТО та заклик до саміту НАТО у 2025 році вжити конкретних заходів для цього. Також планується розвивати оборонну співпрацю з Україною та партнерами, зокрема в рамках Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

Парламентарі підкреслили важливість продовження тиску на Росію через санкції, дипломатичну ізоляцію та юридичне переслідування за злочини проти України.