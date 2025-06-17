Евакуація Балтійських країн з Ізраїлю та атака Ізраїлю на Іран

Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT

17 червня у Тель-Авіві стартувала евакуація громадян Литви, Латвії та Естонії з Ізраїлю. Цю інформацію підтвердив литовський суспільний мовник LRT.

Громадян трьох країн евакуюють до Йорданії на трьох автобусах, звідки їх пізніше перевезуть літаками до Вільнюса.

Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями (NKMC) Вілмантас Віткаускас зазначив, що на евакуацію зареєструвалося 14 латвійців.

“Точної кількості громадян Естонії я не згадаю, але серед пасажирів є також кілька громадян інших країн. Ми також запропонували підтримку нашим сусідам. В автобусах ще залишаються вільні місця, тож очікуємо, що літак буде заповнений повністю.” – Вілмантас Віткаускас

Віткаускас оцінив, що подорож до кордону з Йорданією займе від чотирьох до шести годин.

Напередодні Словаччина також евакуювала громадян кількох країн з Йорданії та Ізраїлю через загострення ситуації на Близькому Сході. Загалом до Словаччини прибули 73 особи.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими спорудами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, до повного виконання завдання.

Після ізраїльської атаки кілька країн закрили свій повітряний простір.

У відповідь на атаку Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.