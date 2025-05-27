Bangkok Bank блокує рахунки росіян через підозри у шахрайстві

Про це повідомляє The Moscow Times

Bangkok Bank, найбільший комерційний банк Таїланду, розпочав блокування рахунків для деяких російських громадян. Тепер користуватися банківськими картками можуть лише ті росіяни, які мають довгострокову візу, перебувають у шлюбі з тайцями або володіють нерухомістю в країні. Цю інформацію оприлюднили в The Moscow Times.

Процес блокування рахунків розпочався 25 травня, внаслідок чого тисячі росіян виявили, що їхні картки більше не працюють. Клієнти повідомляють, що банк дозволяє знімати наявні кошти, але відмовляється продовжувати обслуговування рахунків. Російські туристи та релоканти активно звертаються до відділень банку, намагаючись з’ясувати причини таких дій.

За даними російського посольства, у Таїланді постійно проживає від 40 до 50 тисяч громадян РФ. Хоча Bangkok Bank офіційно не коментує ситуацію, вважається, що ці заходи пов’язані з нещодавнім викриттям великої схеми переведення в готівку незаконних переказів.

21 травня тайські правоохоронці затримали чотирьох співробітників одного з банків у Паттаї за відкриття 15 рахунків для іноземців з туристичними візами. На ці рахунки надійшло понад 100 мільйонів бат, більшість з яких була знята майже одразу, після чого іноземці залишили країну. Відомо, що ці кошти походили з телефонного шахрайства, а збитки від діяльності нелегальної мережі колцентрів оцінюються в 2,2 мільярда бат.

Bangkok Bank є не лише найбільшим комерційним банком Таїланду, а й одним з провідних банків у Південно-Східній Азії. Він обслуговує понад 17 мільйонів клієнтів і має розгалужену мережу відділень по всьому світу. До недавнього часу Bangkok Bank був єдиним банком, що відкривав рахунки для туристів.