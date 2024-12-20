Щороку видання The Economist визначає "країну року" — не найбагатшу чи найщасливішу, а ту, яка досягла найбільшого прогресу протягом 12 місяців. У 2024 році цим званням було відзначено Бангладеш за його зусилля у зміні політичного ладу та боротьбі за свободу.

Про це повідомляє The Economist.

У серпні 2024 року масові студентські протести змусили піти у відставку прем’єр-міністерку Шейх Хасіну, яка керувала країною протягом 15 років. За час її правління країна зазнала значного економічного зростання, але воно супроводжувалося репресіями, фальсифікацією виборів, ув’язненням опонентів та придушенням протестів.

Перехід до нової влади був непростим, з огляду на історію насильства під час зміни урядів у Бангладеш. Тимчасовий технократичний уряд під керівництвом Мухаммада Юнуса, лауреата Нобелівської премії миру, отримав підтримку студентів, армії, бізнесу та громадянського суспільства. Він забезпечив стабілізацію економіки та відновлення порядку.

“За повалення диктатора та кроки у напрямку до більш ліберального управління Бангладеш став країною року 2024”, – зазначили в The Economist.

Попри ці досягнення, країну чекають нові виклики, серед яких необхідність покращення відносин з Індією, забезпечення нейтральності судів та підготовка до демократичних виборів. Однак перші кроки вже дають надію на світле майбутнє.