Про це він розповів в ефірі подкасту “УТ-2”.

На питання, чи мають податківці мати доступ до фінансових даних громадян, Марченко відповів: “Однозначно”.

Він пояснив, що прозорість і відкритість у сплаті податків є майбутнім України, і вважає, що банківська таємниця часто захищає “злодіїв і злочинців”.

Марченко висловив переконання, що скасування банківської таємниці для податківців є необхідним кроком у рамках євроінтеграції. Водночас він визнав, що недовіра до державних інституцій може стати перешкодою для реалізації цього кроку.

“Я не знаю, як правоохоронні органи можуть використати цю інформацію”, – сказав міністр.

За його словами, доступ до банківської інформації буде обмежений лише фіскальними органами. Інші правоохоронці отримуватимуть дані лише за наявності судового дозволу.

Міністр також уточнив, що податківці не аналізуватимуть фінансові дані окремих громадян, а працюватимуть із великими масивами інформації:

“Це буде база даних, і будуть працювати з ризиками. Якщо з’являється ситуація, коли на рахунках у когось з’явилися мільярдні кошти, не підтверджені нічим”.

Нагадаємо, Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував законодавчі зміни, що передбачають оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) усіх товарів, які купуються на закордонних маркетплейсах, незалежно від їхньої вартості. Водночас ввізне мито залишиться обов’язковим лише для товарів дорожчих за 150 євро.