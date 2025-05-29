Нове графіті Бенксі з маяком: презентація травень 2025

Про це йдеться в дописі на офіційній сторінці Бенксі в Instagram

28 травня відомий британський вуличний художник Бенксі презентував свою нову роботу – зображення маяка, що виникає з тіні стовпця на тротуарі. Цю новину було опубліковано на його офіційній сторінці в Instagram.

На новому графіті зображено маяк, який розташований поруч зі стовпцем, тінь якого плавно переходить у його основу. Над малюнком написано білою фарбою: “Я хочу бути тим, що ти бачиш в мені”. Місце, де була створена ця робота, залишається невідомим.

Ця публікація стала першою від Бенксі з грудня 2024 року, коли він представив зображення матері, що годує дитину груддю. У серпні 2024 року художник завершив серію з дев’яти анімалістичних творів, до яких увійшли зображення козла, слонів, мавп, вовка, кота, пеліканів та інших тварин, виконаних у його характерному стилі.

Бенксі також залишив свої роботи в Україні, зокрема в таких містах, як Бородянка, Ірпінь та Київ. Ці графіті були створені під час повномасштабної війни. Наприклад, на Майдані Незалежності в Києві їх захищатимуть антивандальним склом.

Бенксі – анонімний вуличний художник, який ніколи не розкривав своєї особи. Він здобув популярність завдяки своєму стритарту та графіті, що порушують соціальні та політичні теми. З 2003 року митець не з’являвся публічно, а його персональні виставки проходили у 2009 році в Бристольському музеї та у 2023 році в Глазго.