У 2024 році в Україні народилося понад 176 тисяч дітей, і батьки обирали як традиційні, так і незвичайні імена для своїх малюків.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

“Барбі, Мерсі, Султан і Добриня — це не персонажі казки, а реальні імена маленьких українців! Кожне ім’я – це маленька історія та початок великого життєвого шляху! У 2024 році понад 176 000 новонароджених отримали неповторні імена, які стали символом любові, надій та сподівань їхніх батьків”, — йдеться у повідомленні.

У Мінʼюсті зазначили, популярні імена, такі як Софія чи Артем, залишаються на вершинах рейтингу вже багато років.

Серед найпопулярніших жіночих імен другої половини 2024 року були Анна, Софія, Марія, Катерина, Соломія, Поліна, Вікторія та Мілана.

Серед чоловічих імен лідирують Артем, Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк.

Також серед рідкісних і незвичайних імен можна зустріти такі як: Янголя, Барбі, Мерсі, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна.

Серед чоловічих були імена як Пантелеймон, Соломон, Тамерлан, Еней, Святогор, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин, Аскольд та Султан.