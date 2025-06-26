Барт Де Вевер про розбіжності Європи щодо України та оборонні виклики

Про це глава уряду Бельгії сказав під час спілкування з журналістами перед початком саміту Євроради в Брюсселі

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер висловив думку, що в Європі більше немає єдиної позиції щодо ситуації в Україні. Він підкреслив, що це має стати важливим уроком для континенту, щоб зміцнити свої стратегічні позиції. Ці коментарі були зроблені під час прес-конференції перед початком саміту Європейської ради в Брюсселі 26 червня 2025 року.

“Ясно, що ми більше не маємо однакової точки зору на Україну, і я думаю, що Європа повинна винести з цього урок, що вона повинна стратегічно стати сильнішою. Якщо ви говорите про мир через силу, вам потрібна сила, і це те, чого бракує Європі.” – Барт Де Вевер

Де Вевер також зазначив, що Європа не має достатнього потенціалу, щоб повністю компенсувати американську підтримку, тому залишається залежною від Сполучених Штатів.

“Ми сподіваємося утримати їх на борту якомога довше, але очевидно, що проукраїнська позиція є більш відвертою в Європі, ніж у Сполучених Штатах, на жаль.” – Барт Де Вевер

Прем’єр-міністр також висловив задоволення результатами саміту НАТО, що відбувся у Гаазі 24-25 червня 2025 року. На цьому заході було досягнуто домовленостей щодо збільшення оборонних витрат з більшою гнучкістю у термінах їх виконання.

“Ми просили більше часу для збільшення наших оборонних витрат, трохи більше гнучкості, відсутність фіксованого шляху поступового зростання, а також оцінку в 2029 році того, де ми знаходимося. Тому ми не дуже задоволені тим, що витрачатимемо набагато більше, але ми розуміємо, що це необхідно, і ми отримали ті послаблення, про які ми просили.” – Барт Де Вевер

На саміті НАТО лідери країн-членів зобов’язалися інвестувати 5% ВВП у оборону до 2035 року. Під час заходу президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, де обговорювали можливість закупівлі американського озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони, а також деталі переговорів між Україною та Росією у Стамбулі.