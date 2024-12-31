У 2024 році Башар Асад отримав цей сумнівний титул за керування масовим виробництвом і розповсюдженням наркотика «каптагон», який вважається надзвичайно небезпечним та викликає залежність. Отримані від цього мільярди доларів використовувалися для фінансування його репресивної системи, утримання тюрем і підтримки жорсткої авторитарної влади.

“Окрім того, що Асад, як і його батько, був диктатором, він додав до цього безпрецедентний рівень злочинності та корупції, зруйнувавши життя безлічі людей не лише в Сирії, а й за її межами”, – заявила Алія Ібрагім, співзасновниця Daraj.com та член журі.

Башар Асад, який прийшов до влади у 2000 році після смерті свого батька Хафеза Асада, швидко відмовився від обіцянок політичної лібералізації. Придушення протестів 2011 року, які стали частиною “Арабської весни”, переросло у затяжну громадянську війну, що тривала понад десятиліття. Асад і його режим звинувачуються у численних порушеннях прав людини: катуваннях, вбивствах, використанні хімічної зброї, масових арештах і атаках на цивільне населення.

Після його усунення з посади у 2024 році відкрилися нові подробиці щодо масштабів злочинів його режиму, включаючи порожні тюрми та масові поховання. Його багаторічне правління фінансувалося за рахунок наркобізнесу, торгівлі людьми, контрабанди цигарок і антикваріату, а також незаконного обігу зброї.

У 2023 році розслідування OCCRP разом із BBC News Arabic та іншими партнерами викрило, як Сирія перетворилася на наркодержаву. Це призвело до конфліктів між сирійськими наркоторговцями та силами безпеки сусідніх Лівану й Йорданії.

Асад залишив країну, забравши із собою десятки мільярдів доларів награбованих коштів. Нині він перебуває у вигнанні в Росії, де насолоджується комфортним життям, залишивши після себе спадок руйнувань.