На сцені “Євробачення-2025” відбувся захоплюючий батл між двома срібними призерами – Baby Lasagna з Хорватії та Käärijä з Фінляндії. Хоча жоден з них не здобув перемогу у своїх попередніх виступах, вони повернулися, щоб продемонструвати свою творчість та завоювати серця глядачів.

Обидва артисти виконали свої популярні хіти, які принесли їм велику популярність. Baby Lasagna представив пісню “Rim Tim Tagi Dim”, а Käärijä – “Cha Cha Cha”. Крім того, вони порадували публіку спільним треком, що додало ще більше емоцій до їхнього виступу.

Käärijä у фіналі “Євробачення 2023” зайняв друге місце, набравши 526 балів, з яких 376 були отримані від телеглядачів, що стало найвищим показником серед усіх учасників. Baby Lasagna, у свою чергу, у фіналі “Євробачення 2024” здобув 210 балів від журі (3 місце) та 337 – від публіки (1 місце), що дозволило йому зайняти друге місце, ставши найуспішнішим представником Хорватії в історії конкурсу.

Виступ Baby Lasagna та Käärijä на “Євробаченні-2025” викликав великий резонанс серед фанатів, які відзначили енергетику та харизму артистів. Їхній батл став однією з найяскравіших подій цьогорічного конкурсу, демонструючи, що навіть без перемоги можна завоювати любов мільйонів глядачів.