З вересня 2025 року в Україні розпочнеться базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів, яка триватиме 300 академічних годин.

Про це повідомив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду”, — зазначив Сергій Мельник.

БЗВП буде складатися з двох частин:

Теоретичний курс — 90 академічних годин, який студенти проходитимуть у своїх навчальних закладах.

Практичний курс — 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.

Під час навчань студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни, а також навчаться поводитися зі зброєю.

Після завершення БЗВП студенти складатимуть військову присягу та отримуватимуть сертифікат і військово-облікову спеціальність.

Нагадаємо, 15 січня президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік №12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів — здобувачів вищої освіти.