Про це повідомив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
“Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду”, — зазначив Сергій Мельник.
БЗВП буде складатися з двох частин:
- Теоретичний курс — 90 академічних годин, який студенти проходитимуть у своїх навчальних закладах.
- Практичний курс — 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.
Під час навчань студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни, а також навчаться поводитися зі зброєю.
Після завершення БЗВП студенти складатимуть військову присягу та отримуватимуть сертифікат і військово-облікову спеціальність.
Нагадаємо, 15 січня президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік №12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів — здобувачів вищої освіти.
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