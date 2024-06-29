Взимку українців зі світлом можуть бути лише 5-6 годин на день. Втім більш точні прогнози будуть вже наприкінці серпня.

Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в інтерв’ю Delo.ua.

“Щоб зробити прогнози стосовно годин зі світлом, нам треба спрогнозувати дефіцит. Для цього треба знати яким буде очікуване споживання і якою буде генерація Зараз частина енергоблоків АЕС ремонті. До початку осені вони запрацюють і виробіток електроенергії буде більшим, ніж сьогодні. З іншого боку, йдуть роботи з відновлення гідроелектростанцій і ТЕС”, — розповів він.

За його прогнозом, генерація, з великою ймовірністю збільшиться, але це припущення не враховує обстрілів, які можуть внести корективи.

“З іншого боку, взимку споживання в країні найбільше. Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%”, — йдеться в повідомленні.

За словами Коваленка, згідно з базовим прогнозом, взимку українці будуть знаходитися без світла по 12 годин.

“Може бути гірше, якщо не відновлять зруйновані потужності та не домовляться про імпорт. Може бути гірше, якщо не відновлять зруйновані потужності та не домовляться про імпорт. Може бути краще, якщо відновлять все заплановане і ще температура буде сприятлива”, — додав він.