Про це повідомляє ByLine Times.

Британська телерадіокомпанія BBC планує внести зміни до своєї сітки трансляції, щоб зберегти підтримку прихильників радикальної партії Reform UK та її лідера Найджела Фараджа. Цю інформацію оприлюднило видання ByLine Times.

Згідно з даними, у березні 2025 року комітет з редакційних рекомендацій та стандартів BBC запропонував ради корпорації внести корективи у сітку трансляції, вибір сюжетів та підходи до драматургії, щоб залучити прихильників Reform UK.

Найджел Фарадж неодноразово висловлював думку, що BBC веде проти нього політичну кампанію, закликаючи до бойкоту цього медіа. Він також стверджує, що BBC використовує певну мову у своїх сюжетах, щоб “атакувати його”.

У результаті закритого опитування, проведеного BBC, з’ясувалося, що прихильники Reform UK не довіряють суспільному мовнику і часто уникають новин та програм від BBC. Рекомендації підготував також Роббі Гібб, член редакційного комітету та колишній керівник GB News, призначений Борисом Джонсоном у 2021 році. Це призначення викликало суперечки через його попереднє керівництво GB News.

Ексведуча програми BBC Newsnight Емілі Мейтліс у 2022 році назвала Гібба “активним агентом Консервативної партії”. У відповідь на запит ByLine Times, BBC зазначила, що “мовник має відображати та представляти всі громади Великої Британії”.

“Наші редакційні рекомендації вимагають, щоб ми враховували різні політичні партії, які мають підтримку виборців по всій Великій Британії, для досягнення належної неупередженості.”

На парламентських виборах 2024 року представники Reform UK здобули 5 місць із 650 у Палаті громад. Найджел Фарадж, лідер партії Reform UK, раніше очолював партію UKIP, яка виступала за вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Фарадж, відомий своїми праворадикальними поглядами та євроскептицизмом, підтримував Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2024 році. Він також виступав проти карантинних заходів під час пандемії Covid-19 та просуває жорстку антиміграційну політику у Великій Британії.

У 2024 році він заявив, що “Захід спровокував Росію” на війну проти України, а у лютому 2025 року підкреслив, що “вступ України до НАТО є невід’ємною частиною мирної угоди”.

Крім того, у 2024 році стало відомо, що Ілон Маск пожертвував партії Reform UK 100 мільйонів доларів, хоча сам Фарадж стверджував, що “нічого не знає” про цю пожертву.