Про це сказав анонімний французький офіцер військової авіації, повідомляє BBC News.
“Ми повинні дозволити нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну”, – говорив минулого тижня Макрон.
Як пояснив французький офіцер в розмові з BBC, тепер українські військові мають дозвіл на удари французькими ракетами Scalp по аеродромах в Курській та Бєлгородській областях РФ.
Однак, за словами офіцера, такі операції нараз будуть обмеженими, оскільки Україна ще не отримала винищувачі F-16, а радянські бомбардувальники Су-24, оснащені ракетами Scalp, повинні будуть дуже близько підходити до кордону з Росією, що робитиме їх уразливими для російської ППО.
Scalp – це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, які є спільною розробкою Британії та Франції. Французький та британські версії ракети в цілому ідентичні. Відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках, які можуть їх переносити.
Операційна дальність ракет Scalp, заявлена розробником, становить 560 км. Однак є експортний варіант зі зменшеною дальністю до 290 кілометрів та з меншою бойовою частиною.
- Макрон пообіцяв оприлюднити план відправки військових інструкторів в Україну
- Макрон вважає, що Київ має право на удари по військових базах на території РФ
- Мир – це не капітуляція та відмова від принципів, — Макрон про допомогу Україні