Про це сказав анонімний французький офіцер військової авіації, повідомляє BBC News .

“Ми повинні дозволити нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну”, – говорив минулого тижня Макрон.

Як пояснив французький офіцер в розмові з BBC, тепер українські військові мають дозвіл на удари французькими ракетами Scalp по аеродромах в Курській та Бєлгородській областях РФ.

Однак, за словами офіцера, такі операції нараз будуть обмеженими, оскільки Україна ще не отримала винищувачі F-16, а радянські бомбардувальники Су-24, оснащені ракетами Scalp, повинні будуть дуже близько підходити до кордону з Росією, що робитиме їх уразливими для російської ППО.

Scalp – це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, які є спільною розробкою Британії та Франції. Французький та британські версії ракети в цілому ідентичні. Відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках, які можуть їх переносити.

Операційна дальність ракет Scalp, заявлена розробником, становить 560 км. Однак є експортний варіант зі зменшеною дальністю до 290 кілометрів та з меншою бойовою частиною.