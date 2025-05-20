Британська телерадіомовна корпорація BBC оголосила про завершення співпраці з телеведучим Гарі Лінекером через скандал, пов’язаний із його публікацією в соціальних мережах, яку визнали антисемітською. Це рішення стало наслідком його посту, в якому містилася ілюстрація пацюка – символ, що історично використовувався в антисемітській пропаганді.

Лінекер, який нещодавно висловився про сіонізм, запевнив, що не помітив зображення і ніколи б не поширював нічого, що могло б бути сприйнято як антисемітське. Проте він визнав свою помилку і назвав свій відхід “відповідальним кроком”.

Генеральний директор BBC Тім Дейві підтвердив, що з Лінекером було досягнуто угоди про завершення його ведучої діяльності після закінчення сезону. Він підкреслив, що Гарі був важливою фігурою у футбольному висвітленні на BBC протягом більше двох десятиліть, і його внесок у спортивну журналістику був значним.

Редакторка відділу культури та медіа BBC Кеті Раззалл зазначила, що Лінекер вже неодноразово піддавався критиці за свої публікації в соцмережах, але останній інцидент став “останньою краплею”, що змусило керівництво визнати його позицію неприйнятною.

Згідно з інформацією, Лінекер вибачився після того, як повторно опублікував у Instagram відео, що критикує сіонізм, разом із зображенням пацюка. На момент публікації у нього було понад 1,2 мільйона підписників на платформі.

Образ пацюка, який використовувався в нацистській Німеччині для дегуманізації євреїв, викликав обурення. Лінекер запевнив, що не мав наміру поширювати антисемітський контент і видалив публікацію, як тільки усвідомив проблему.

Ведучий також підкреслив, що завжди відстоював права меншин і виступав проти будь-яких форм расизму, зокрема антисемітизму, який він “абсолютно ненавидить”. Він вважає, що найкращим рішенням для всіх сторін є його повна відмова від обов’язків ведучого на BBC.

Цей інцидент не є першим для Лінекера: у березні 2023 року його тимчасово відсторонили від роботи через критику політики консервативного уряду щодо надання притулку. У лютому цього року він також був серед 500 діячів культури, які закликали BBC відновити трансляцію документального фільму “Газа: Як вижити в зоні бойових дій”, який було вилучено з BBC iPlayer через зв’язок оповідача з урядом, контрольованим ХАМАС.