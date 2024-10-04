Протягом року боїв під Вугледаром елітні підрозділи морської піхоти Російської Федерації зазнали втрат, які вчетверо перевищують їхні втрати за десятилітню війну в Чечні. Кількість загиблих перевищила 200 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Вугледар є стратегічно важливим пунктом, і найбільш інтенсивні бої відбувалися навколо нього восени 2022 року та взимку 2023-го.

До штурму міста були залучені елітні 155 і 40 бригади морської піхоти ЗС РФ, також відомі як чорні берети, з підтримкою бронетехніки, включно з БМП і танками. Їм допомагали мотострілецькі підрозділи, укомплектовані мобілізованими та добровольцями.

За даними BBC, під час боїв за Вугледар загинуло щонайменше 211 морських піхотинців 155 бригади, ще 42 особи вважаються зниклими безвісти. Це значно перевищує втрати цього підрозділу за десятиліття війни в Чечні, наголошує видання.

У боях також брали участь окупанти з 40 бригади з Петропавловська-Камчатського. Журналісти BBC змогли отримати підтвердження загибелі 72 росіян цього підрозділу. Серйозність втрат підтверджується тим, що до складу обох бригад стали додавати підрозділи Шторм-Z, сформовані з ув’язнених російських колоній, додало видання.