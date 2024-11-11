Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління одного з українських банків у справі про привласнення 150 млн гривень банківських коштів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Розслідування показало, що група осіб, включаючи ексбанкір, змовилася з метою незаконного заволодіння грошовими активами фінансової установи.

Схема передбачала оформлення великого кредиту на суму 150 млн грн під заставу нерухомості без реального наміру погашення. За версією слідства, кошти були переведені на рахунок компанії з управління активами під виглядом купівлі цінних паперів, а потім розподілені між співучасниками.

“Колишній заступник голови правління банку підписав фіктивний договір про уступку права вимоги за кредитом на користь контрольованої іноземної компанії, яка фактично не здійснювала діяльності та перебувала у статусі припинення”, – повідомили детективи БЕБ.

Крім того, керівник акціонерного товариства, фігурант справи, переоформив права власності на заставне майно – адміністративно-виробничий комплекс у Києві – на користь третіх осіб за підробленим договором. Через це банк втратив можливість стягнути заборгованість та повернути майно у свою власність.

“Такі дії фактично унеможливили ведення претензійної роботи щодо повернення кредитних коштів і повернення заставного майна на користь банку”, – зазначили у БЕБ.

Колишнього заступника голови правління звинувачують у пособництві в заволодінні чужим майном за попередньою змовою, що кваліфікується за ч. 5 ст. 27 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем для привласнення особливо великих сум.

Слідчі дії тривають, а процесуальне керівництво в справі здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.