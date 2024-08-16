Про це повідомляє БЕБ.

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру відомому блогеру, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків. На його майно накладено арешт. Детективи виявили, що блогер залучив кількох осіб з спеціальними знаннями в IT для отримання незаконних прибутків в Інтернеті.

У 2020 році засновник створив комерційну структуру, вебресурс та зареєстрував торгову марку, яка займалася арбітражем Інтернет-трафіку, зокрема в сферах азартних ігор, онлайн знайомств, ставок та товарів для краси і здоров’я.

Засновник керував компанією, а довірена особа відповідала за фінансові питання та виплату заробітної плати.

Компанія уникала сплати податків, не реєструючись як юридична особа та не укладаючи трудові договори. Керівник організував механізм отримання доходів через криптовалюту, використовуючи платіжні системи та електронні гаманці, зареєстровані на себе та довірених осіб, які отримували криптовалюту за послуги компанії та обмінювали її на готівку.

Керівник компанії отримав понад 1 млрд грн незадекларованих доходів, що призвело до недонадходження до бюджету понад 213 млн грн.

Він легалізував ці кошти через придбання нерухомості та елітних автомобілів. Детективи БЕБ повідомили йому про підозру у кримінальних правопорушеннях, провели обшуки та арештували 8 автомобілів і нерухомість у столиці.