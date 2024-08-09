Детективи Бюро економічної безпеки у рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків виявили та вилучили 4,7 млн євро необлікованої готівки в багажнику бухгалтера компанії-постачальника продуктів для Міноборони.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро.

“У рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки. Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що походження грошей жінка пояснити не змогла.

Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

За даними БЕБ, лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. (При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

Незважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ, зауважили в Бюро.