У місті Винники Львівської області група невідомих молодиків заблокувала проведення слідчих дій на місцевій тютюновій фабриці. У сутичках постраждало двоє поліціянтів.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Як пише БЕБ, інцидент стався ввечері 11 липня. Детективи прибули на територію тютюнової фабрики разом з патрульною поліцією для проведення слідчих дій.

Однак близько 50 людей «спортивної зовнішності» разом з представниками фабрики агресивно перешкоджали правоохоронцям та не допускали їх у приміщення для проведення обшуку.

Частина з них незаконно виносила з місця проведення обшуку продукцію та завантажувала її в машину, зазначає БЕБ. Тютюнові вироби намагалися вивезти з території попри те, що вони на цей момент були вилучені відповідно до протоколу огляду.

Патрульні поліціянти закликали припинити незаконні дії, але вимога була проігнорована. Окрім того, службове авто патрульних заблокували, а потім почали стрибати по ньому та «вчиняти інші хуліганські дії», зазначає БЕБ.

У Бюро також повідомляють, що молодики застосовували силу до правоохоронців. Двоє патрульних отримали ушкодження і зараз перебувають в лікарні.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.