Як повідомляє Telegram-канал БЕЛТА
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який не визнається багатьма країнами, висловив ідею встановлення пам’ятника китайському лідеру Сі Цзіньпіну у Мінську. Цю пропозицію він озвучив під час урочистого відкриття Національного футбольного стадіону 7 червня, яке транслювалося білоруським державним агентством “БЕЛТА”.
Лукашенко зазначив, що новий стадіон та басейн у столиці були збудовані за рахунок Китаю і стали “подарунком китайського народу”, при цьому не було витрачено жодного білоруського рубля на ці проекти.
“Ми офіційно відкриваємо найбільший ‘пам’ятник’. Я сказав на вході (біля стадіону встановлено скульптурну композицію, що зображує футболістів Білорусі та Китаю – ред.): якраз тут треба поставити і пам’ятник моєму другу Сі Цзіньпіну. Тому що тільки завдяки йому китайці власним коштом збудували цей стадіон.”
Віцепрезидент Олімпійського комітету КНР Чжан Цзяшен, який також був присутній на заході, підкреслив, що реалізація проекту будівництва стадіону є символом “міцної дружби та плідної співпраці” між Білоруссю та Китаєм.
Стадіон у Мінську був зведений китайською компанією Beijing Urban Construction Group. Він вміщує понад 33 тисячі глядачів, а в дизайні будівлі переважають білі та червоні кольори.
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