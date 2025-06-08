Лукашенко пропонує пам'ятник Сі Цзіньпіну в Мінську за китайську підтримку

Як повідомляє Telegram-канал БЕЛТА

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який не визнається багатьма країнами, висловив ідею встановлення пам’ятника китайському лідеру Сі Цзіньпіну у Мінську. Цю пропозицію він озвучив під час урочистого відкриття Національного футбольного стадіону 7 червня, яке транслювалося білоруським державним агентством “БЕЛТА”.

Лукашенко зазначив, що новий стадіон та басейн у столиці були збудовані за рахунок Китаю і стали “подарунком китайського народу”, при цьому не було витрачено жодного білоруського рубля на ці проекти.

“Ми офіційно відкриваємо найбільший ‘пам’ятник’. Я сказав на вході (біля стадіону встановлено скульптурну композицію, що зображує футболістів Білорусі та Китаю – ред.): якраз тут треба поставити і пам’ятник моєму другу Сі Цзіньпіну. Тому що тільки завдяки йому китайці власним коштом збудували цей стадіон.” – Олександр Лукашенко

Віцепрезидент Олімпійського комітету КНР Чжан Цзяшен, який також був присутній на заході, підкреслив, що реалізація проекту будівництва стадіону є символом “міцної дружби та плідної співпраці” між Білоруссю та Китаєм.

Стадіон у Мінську був зведений китайською компанією Beijing Urban Construction Group. Він вміщує понад 33 тисячі глядачів, а в дизайні будівлі переважають білі та червоні кольори.