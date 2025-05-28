Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі

Білорусь ухвалила рішення перенести основні маневри спільних військових навчань “Захід-2025” углиб своєї території, відступивши від західних кордонів. Про це повідомив міністр оборони країни Віктор Хренін, згідно з інформацією пресслужби Міноборони.

Хренін зазначив, що це рішення демонструє готовність Білорусі до діалогу, компромісів та зниження напруженості в регіоні. Він підкреслив, що навчання “Захід” завжди відрізнялися за інтенсивністю та масштабами від інших заходів оперативної та бойової підготовки, які проводять країни НАТО в Європі.

Міністр також зауважив, що проведення цих навчань часто викликає стереотипні уявлення з боку військово-політичного керівництва деяких європейських держав. У зв’язку з цим було ухвалено рішення зменшити масштаби навчань “Захід-2025” і перенести основні маневри далі від західних кордонів Білорусі.

Цей крок, за словами Хреніна, має на меті продемонструвати союзникам і партнерам по всьому світу миролюбну позицію Білорусі.

Спільні навчання Росії та Білорусі “Захід-2025” заплановані на середину вересня 2025 року. Раніше, 9 квітня, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський висловив думку, що однією з можливих цілей цих навчань може бути приховане створення угруповань наступальних військ.