Звільнення Сергія Тихановського та політичних в'язнів у Білорусі на тлі візиту США

Про це білоруське видання “Наша Ніва”.

Сергій Тихановський, білоруський опозиційний блогер, був звільнений з в’язниці на фоні візиту спецпредставника США Кіта Келлога до президента Олександра Лукашенка. Тихановський, який намагався балотуватися на пост президента у 2020 році, був заарештований і засуджений за “організацію масових заворушень”. Цю інформацію повідомило білоруське видання “Наша Ніва”.

Разом із Тихановським з в’язниці вийшли ще 13 політичних в’язнів.

Сергій Тихановський розпочав свою активність як опозиційний блогер у 2019 році. У 2020 році він оголосив про намір балотуватися на президентських виборах, але був заарештований до початку кампанії, що завадило йому подати документи. Натомість його дружина, Світлана Тихановська, стала кандидатом від опозиції.

Олександр Лукашенко, який не визнає легітимність опозиції, публічно заявляв, що арешт Тихановського відбувся за його наказом, звинувативши блогера у спробі організувати “Майдан” у Білорусі.

У грудні 2021 року Тихановського засудили до 18 років колонії суворого режиму за “організацію масових заворушень” та “перешкоджання роботі центральної виборчої комісії”. Після звільнення він вирушив за кордон.

В Україні Сергій Тихановський внесений до бази “Миротворець” через відвідування тимчасово окупованого Криму у 2017 році, що сталося з порушенням українського законодавства, оскільки він не перетинав контрольовані Україною пункти пропуску.

Серед інших звільнених – Ігор Лосік, білоруський опозиційний блогер, який був ув’язнений у 2020 році за “приготування до участі в масових заворушеннях”. Білоруські правозахисні організації визнали його політичним в’язнем.

Також звільнили журналіста “Радіо Свобода” Ігора Карнея, якого у березні 2024 року засудили за “участь в екстремістських організаціях”. Карней співпрацював з Білоруською асоціацією журналістів, яку режим Лукашенка визнав “екстремістською”.

21 червня Кіт Келлог, спецпредставник президента США з питань України, відвідав Білорусь та зустрівся з Олександром Лукашенком. Цей візит став першим для високопосадовця США після виборів та протестів 2020 року.