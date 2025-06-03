Білоруські видавці Дмитро Строцев і Надя Кандрусевич отримали премію Prix Voltaire за свободу слова

Про це повідомили на сайті IPA

Двоє білоруських видавців, які були змушені залишити свою країну через репресії, отримали престижну премію Prix Voltaire, що відзначає захисників свободи слова. Цю інформацію оприлюднила Міжнародна асоціація видавців (IPA) на своєму офіційному сайті.

Лауреатами стали Дмитро Строцев та Надя Кандрусевич. Дмитро, поет і видавець, зазнав арешту та короткочасного ув’язнення під час масових протестів 2020 року проти режиму Олександра Лукашенка. Наразі він проживає в Берліні.

Надя Кандрусевич заснувала дитяче видавництво Koska, книги якого були конфісковані, а офіс закритий через тиск з боку білоруських силовиків. Вона тепер мешкає в Польщі.

Обидва лауреати були відзначені за їхній особистий ризик і значний внесок у збереження білоруської мови та культури. Вони розділили грошову винагороду у розмірі 10 000 швейцарських франків (приблизно 12 200 доларів США).

62-річний Дмитро Строцев зазначив, що протестні акції п’ятирічної давності стали каталізатором поетичної творчості в Білорусі, коли люди вимагали відставки Лукашенка, який править країною з 1994 року.

Однак з посиленням репресій поети почали видаляти свої твори з інтернету, побоюючись за свою безпеку та безпеку тих, хто залишає коментарі чи лайки.

Строцев розповів, що у жовтні 2020 року його заарештували співробітники КДБ, закували в наручники, посадили в мікроавтобус з мішком на голові, допитували і засудили до двотижневого арешту за участь у несанкціонованій акції протесту. Після звільнення його ще двічі короткочасно затримували, а згодом він змушений був покинути країну.

У Берліні Дмитро заснував видавництво Hochroth Minsk, яке стало платформою для білоруських поетів.

“Для мене було дуже важливо представити білорусам і світу цю поліфонію, цей один великий симфонічний хоровий твір. Я виїхав з Білорусі з цією метою.” – Дмитро Строцев

Надя Кандрусевич підкреслила важливість видання та перекладу дитячих книг як засобу формування свідомості, відкриття сердець і побудови мостів між культурами.

“Це визнання підтверджує не лише важливість видання та перекладу книг для дітей, а й віру в тиху силу слова – формувати свідомість, відкривати серця і будувати мости між мовами, культурами й поколіннями.” – Надя Кандрусевич

Обидва лауреати присвячують свою діяльність просуванню білоруської мови. Строцев також публікує поетів, які пишуть білоруською, але використовують російську, їдиш, польську та навіть норвезьку мови.

Він наголошує, що російська мова домінує в Білорусі з радянських часів, тому говорити і писати рідною мовою – це вже акт спротиву.

“Моя місія – свідчити постійно про цю мову та цю культуру, бо якщо все залишиться, як є, у Білорусі не залишиться білоруської мови.” – Дмитро Строцев

Prix Voltaire – це міжнародна нагорода для видавців, організацій або окремих осіб, які відстоюють свободу книговидання, незважаючи на погрози, залякування та репресії.

У 2023 році спеціальну відзнаку премії отримав український дитячий письменник і волонтер Володимир Вакуленко, який загинув під час російської окупації Харківщини. У 2024 році посмертно відзначили Вікторію Амеліну, яка знайшла щоденник Вакуленка, ведений під час початку вторгнення.